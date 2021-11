Tennis: Zverev a Berrettini, 'non oso immaginare come tu stia, testa alta e tornerai presto'

15 novembre 2021 a

Torino, 15 nov. - (Adnkronos) - "Siamo tutti atleti che vogliono fare del loro meglio per vincere ma alla fine la cosa più importante è poter stringere la mano al proprio rivale in salute e pronto per poter tornare in campo. Stavolta non è stato così, non oso immaginare come tu ti senta. Posso solo dirti: testa alta, tornerai presto". Così sui social Alex Zverev incoraggia Matteo Berrettini dopo il ritiro dell'azzurro, per un infortunio ai muscoli addominali, nel loro match d'esordio alle Atp Finals di Torino.