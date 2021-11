Tennis: Barazzutti su Berrettini, 'addominali muscoli antipatici, hanno bisogno tempi lunghi'

15 novembre 2021 a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Gli addominali sono muscoli antipatici, hanno bisogno di tempi lunghi per recuperare". Lo dice Corrado Barazzutti, commentando l'infortunio di Matteo Berrettini alle Atp Finals di Torino. "Un tipo di infortunio che può capitare ai grandi servitori. Devono essere curati bene e possiamo solo sperare che non sia niente di importante. Ma se si è ritirato deve essere abbastanza grave, per me è difficile valutare, bisogna aspettare che cosa dice il medico: so che lui vorrebbe giocare anche al 60 per cento ma se entrerà in campo non potrà servire al massimo e giocherà una partita con grosso handicap, oltretutto c'è il rischio che peggiori e la prossima settimana c'è la Coppa Davis. Un vero colpo di sfortuna, faccio a Matteo un grande in bocca al lupo, e facciamo tutti gli scongiuri perché possa tornare in campo".