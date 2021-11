Tennis: Atp Finals, esordio vincente per Djokovic, Ruud ko in due set (2)

15 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Djokovic è letteralmente ingiocabile con la prima di servizio, con cui perde appena 4 punti in tutto l'incontro e dopo aver vinto il primo set al tie-break domina il secondo parziale, chiuso in meno di mezz'ora dopo aver fatto vedere la sua consueta versione 'robot' dei tempi migliori. Dopo la vittoria nel Masters 1000 di Parigi-Bercy, un altro successo per dimenticare l'incubo del ko in finale allo Us Open, corredato anche dalla festa a fine match con la consegna della Coppa del numero 1 del mondo a fine anno. E' la settima volta in carriera, ovviamente record.