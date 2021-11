Rugby: Italia, convocato Tavuyara per match con Uruguay

15 novembre 2021 a

a

a

Verona, 15 nov. - (Adnkronos) - Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Rugby guidato da Kieran Crowley ha convocato per il raduno di Verona – verso il terzo impegno delle Autumn Nations Series – l'ala del Benetton Rugby Ratuva Tavuyara.

Gli Azzurri, rientrati nella città scaligera nel pomeriggio di domenica 14 novembre, nella mattinata odierna hanno iniziato ufficialmente la preparazione della partita contro l'Uruguay – avversario nella giornata di ieri dell'Italia A che a Padova ha superato 31-13 i sudamericani – in calendario sabato 20 novembre alle 14 allo Stadio Lanfranchi di Parma con diretta su Sky Sport Arena e in chiaro su TV8.

Mattinata odierna dedicata al recupero con riunioni, analisi video e lavoro in palestra e in piscina. Nel pomeriggio l'Italia si sposterà sul campo del Payanini Center per l'allenamento collettivo. Al gruppo azzurro si sono aggregati anche Braam Steyn – capitano dell'Italia A nell'ultima uscita della selezione azzurra – Pierre Bruno, Leonardo Marin e Cherif Traorè reduci dalla partita contro l'Uruguay allo Stadio Plebiscito di Padova.