Manovra: Malpezzi (Pd), 'capigruppo maggioranza si incontrino per trovare accordo'

Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Sono convinta che ci sia davvero bisogno di una comune assunzione di responsabilità e di un patto tra tutte le forze che sostengono il governo, come auspicato da Enrico Letta, per varare questa importante legge di bilancio attraverso proposte migliorative che dovranno essere concordate in Parlamento". Lo ha detto la capogruppo del Pd al Senato Simona Malpezzi a Pescara a margine dell'iniziativa 'Avvicina' sul Pnrr organizzata dal gruppo Pd del Senato.

"Tocca ai gruppi di maggioranza lavorare ad obiettivi comuni partendo dall'attività dei membri delle commissioni competenti. Per questo penso sia molto utile che i capigruppo di maggioranza si incontrino già nei prossimi giorni per trovare un metodo che consenta di lavorare bene. La fase è difficile: i cittadini si aspettano risposte chiare e efficaci”, ha aggiunto la Malpezzi.