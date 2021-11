Iv: Calenda a Di Maio, 'Renzi? E invece da M5S mai e poi mai uso fake news...'

15 novembre 2021 a

a

a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Invece il M5S non aveva propositi di annientamento dell'intera classe dirigente politica..e poi soprattutto non ha mai e poi mai usato fake news per sostenere le sue battaglie. Dimentichiamo sempre il passato anche quello recente con il determinate contributo della stampa". Così Carlo Calenda su twitter postando le parole di Luigi Di Maio al Corriere sul fatto che Matteo Renzi avrebbe cercato di annientare i 5 Stelle.