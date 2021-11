Iv: Boschi, 'mai con Salvini e Meloni e mai con Conte'

15 novembre 2021 a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Siamo contro i populisti di destra, ma contro anche i populisti grillini che in questa settimana hanno chiuso l'accordo con il Pd a Bruxelles. Noi siamo un'altra cosa rispetto a Salvini e Meloni, ma anche rispetto a Conte e Di Maio. Su questo tutta Italia viva la pensa allo stesso modo. Se qualcuno vuole andare con sovranisti o grillini lo dica". Così Maria Elena Boschi di Iv al Corriere della Sera.

Pare che dieci vostri parlamentari vadano via. "Esattamente ciò che è successo a gennaio 2021. Solo che stavolta le veline non le passa più Casalino, ma alcuni amici del Pd. A chi dice che Iv è in crisi suggerisco di farsi un giro alla Leopolda da venerdì a domenica. Troveranno entusiasmo e tanti progetti per il futuro". In Iv però c'è chi è a disagio per i rapporti a destra. Gennaro Migliore, per esempio. «Non so a quale disagio si riferisca. So che nel 2019 abbiamo mandato a casa Salvini mentre l'allora gruppo dirigente del Pd voleva regalargli i pieni poteri dopo il Papeete andando alle elezioni anticipate".

Con il Pd "ci ha divisi il loro atteggiamento sul ddl Zan: hanno preferito il muro contro muro. Lo scontro è lì, tra la sinistra che agita le bandierine e quella che porta a casa le riforme. Alle Politiche andrete col Pd, nonostante il M5S? "Noi non staremo mai coi grillini o con la destra sovranista. Cercheremo orgogliosamente la strada del riformismo liberal democratico. Anche per questo abbiamo aperto il cantiere Renew Europe in Italia, sulla base del modello Macron. Comunque è molto presto per discutere delle prossime elezioni: il M5S non arriverà vivo all'appuntamento". Mario Draghi deve restare a Palazzo Chigi? "Penso che sia presto per dirlo. Decideremo tutti insieme a gennaio. Ora è fondamentale aiutare Draghi a fare il bene dell'Italia come abbiamo fatto in questo 2021".