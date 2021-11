Covid: Mattarella, 'limitato ma costante aumento contagi, importante affidarsi alla scienza'

15 novembre 2021 a

Roma, 15 nov (Adnkronos) - "Stiamo affrontando un periodo in cui i contagi riprendono, l'Europa è investita da una nuova ondata di contagi in Paesi che sono in grave difficoltà. Nel nostro Paese, grazie alla serietà dei cittadini, la situazione è meno allarmante, ma registriamo un aumento del contagio limitato ma costante. Questo ci richiama al dovere di osservare le norme di cautela e di considerare l'importanza dell'affidamento alla scienza". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurando l'anno accademico all'università di Siena.