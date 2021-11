Covid: Bernini, 'terza dose per sanitari e più controlli'

15 novembre 2021 a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - “Il preoccupante aumento di contagi tra gli operatori sanitari – quasi il 200% in due mesi – è la conferma che la quarta ondata del Covid è arrivata anche in Italia, ed è necessario alzare il livello di guardia partendo proprio dall'obbligo della terza dose per i sanitari, estendendolo alle altre categorie più esposte. La situazione in Italia resta sotto controllo, ma le agguerrite resistenze no vax sono un'oggettiva variabile di rischio, per cui vaccinazioni e maggiori controlli sono l'unica strada per scongiurare il ritorno alle regioni colorate. Sarebbe un danno e una beffa per i tanti italiani che hanno scelto il vaccino”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.