Banggood annuncia le novità del Black Friday 2021 "Infinite Deals" dopo la celebrazione del suo 15° anniversario

- GUANGZHOU, Cina, 15 nov. 2021 /PRNewswire/ -- Banggood, un negozio online leader a livello mondiale, ha lanciato l'evento "Black Friday" chiamata "Infinite Deals" che segue la vendita promozionale di grande successo "Banggood: Infinite 15 Years Anniversary". L'evento inizierà ufficialmente il 12 novembre e si prevede che raggiungerà un picco di vendite tra il 25 e il 28 novembre.

Oltre alle offerte fino al 70% di sconto, la vendita "Black Friday" di Banggood offrirà ai consumatori anche sconti esclusivi su una serie di marchi molto venduti, tra cui Xiaomi, Eachine e BlitzWolf. Saranno inoltre in promozione milioni di articoli selezionati in una vasta gamma di categorie, dall'elettronica di consumo, a utensili ed elettrodomestici, dai giocattoli agli articoli sportivi, fino all'abbigliamento.

La promozione avviene in quattro fasi:

Fase 1- Prevendita e risparmi esclusivi su ogni categoria: dalle 16:00 del 12 novembre alle 16:00 del 23 novembre (UTC+8)

Banggood darà il via ai saldi con il suo evento di pre-vendita con pagamento anticipato -Deposita e risparmia". Gli acquirenti potranno vedere i prodotti che saranno disponibili a partire dal 13 novembre, e poi potranno ordinare gli articoli in prevendita pagando un piccolo deposito (1 o 3 dollari) a partire dal 15 novembre per ottenere sconti extra. Una volta pagato il deposito, gli acquirenti potranno acquistare i loro articoli preferiti a un prezzo molto scontato.

A partire dal 12 novembre, saranno offerti ai clienti dei coupon esclusivi relativi a prodotti di diverse categorie, tra cui giocattoli RC, prodotti tecnologici smart 3C, utensili, auto e moto, elettronica, prodotti per la casa, moda e outdoor, insieme a offerte Snap up, sconti su più di 2 prodotti, e offerte di fine serie. Se vuoi prendere al volo le migliori occasioni, non perderti queste fantastiche offerte.

Con l'avvicinarsi del picco del periodo di vendita avrai sempre a disposizione l'Allowance Rain con valore di 999,999 dollari. Gli acquirenti che pagano con i coupon dell'Allowance Rain (utilizzabili anche in combinazione con altre offerte), potranno risparmiare fino a 999 dollari.

Fase 2- VIP Early Access: dalle 16:00 del 23 novembre alle 16:00 del 25 novembre (UTC+8)

I clienti VIP di Banggood possono sfruttare il VIP Early Access e acquistare articoli ai "prezzi più bassi" con 48 ore di anticipo e ottenere un'esclusiva VIP Shopping Allowance, che potrà essere utilizzata immediatamente. Inoltre, i clienti VIP di Banggood possono acquistare i prodotti più venduti con uno sconto fino al 50%.

Clicca qui per registrarti e diventare un cliente VIP di Banggood per ricevere offerte esclusive.

Fase 3 - Vendita del Black Friday: dalle 16:00 del 25 novembre alle 16:00 del 28 novembre (UTC+8)

Durante le 72 ore del periodo di punta, gli acquirenti possono aggiudicarsi un numero limitato di prodotti con gli sconti più allettanti dell'anno, fino al 70% del prezzo originale. Non dimenticare di pagare il deposito nella Fase 1! Scegli rapidamente i tuoi articoli preferiti semplicemente cliccando su di essi.

Fase 4 - Promozione Cyber Monday: dalle 16:00 del 28 novembre alle 16:00 del 4 dicembre

Sarà messa a disposizione per i Cyber Monday Deals una franchigia di 1.000.000 di dollari e un numero limitato di super saldi sarà lanciato in ogni categoria.

Festeggiamo il Black Friday con attività mirate per i mercati locali

Banggood ha sottoscritto una partnership di lungo periodo con il fornitore di pagamenti online Klarna. Su Banggood Germany, partire dal 25 novembre i consumatori potranno risparmiare 5 dollari con Klarna Pay Later se l'importo dell'ordine supera i 109 dollari. Gli acquirenti in Italia risparmieranno 5 dollari con Klarna Pay in 3 se l'importo dell'ordine supera i 149 dollari.

Su Banggood Middle East, ogni venerdì a partire dal 12 novembre alle 16.00 (UTC+8) saranno lanciate diverse vendite flash combinate con promozioni 2x1 su prodotti selezionati e ricchi coupon. Tabby, un nuovo partner per i pagamenti online, fornirà un'opzione di pagamento senza interessi agli acquirenti in Arabia Saudita, Emirati Arabi, Kuwait e Bahrain, permettendo loro di pagare gli acquisti in un massimo di quattro rate.

Dal 24 al 27 novembre, gli acquirenti di Banggood in Brasile potranno pagare un acquisto in sei rate senza interessi tramite carta di credito, per acquisti fino a 850 dollari.

Nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in Australia, saranno lanciate offerte lampo sui principali marchi per periodi di tempo limitati. Gli acquirenti potranno ottenere il 60% di sconto su due articoli durante alcuni periodi limitati.

Informazioni su Banggood

Banggood è uno dei principali shop online a livello globale che offre milioni di prodotti attentamente selezionati. Dall'elettronica di consumo, agli utensili, dagli elettrodomestici ai giocattoli, dagli articoli sportivi fino all'abbigliamento, tutto arriverà a casa vostra con pochi clic. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina: https://www.banggood.com/aboutBanggood.html