Quirinale: Letta, 'plauso a Mattarella per lavoro che ha fatto e sta facendo'**

15 novembre 2021 a

a

a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Oggi è una giornata importante a Siena per la presenza del presidente Mattarella" cui va "un forte plauso per il lavoro che ha fatto e sta facendo in questo periodo". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di un incontro alla Camera di commercio a Siena. Il presidente Mattarella sarà oggi nella città toscana per l'inaugurazione dell'anno accademico e per visitare i laboratori di Toscana Life Sciences.