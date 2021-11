Rugby: Nazionale, per Riccioni rottura legamento crociato del ginocchio sinistro

14 novembre 2021 a

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - Lo staff medico della Nazionale Italiana Rugby ha rilasciato il seguente Bollettino Medico a conclusione del secondo turno delle Autumn Nations Series giocato sabato 13 Novembre 2021 allo Stadio Monigo di Treviso contro l'Argentina. "Marco Riccioni, pilone in forza ai Saracens e 17 caps con l'Italrugby - uscito al 50' minuto del match - ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni saranno valutate le tempistiche per l'intervento chirurgico – in sinergia con il suo club di appartenenza - e i relativi tempi di recupero", spiega la Fir.