Iv: Calenda, 'porte aperte, ma Azione punta su amministratori locali'

14 novembre 2021

Roma, 14 ott (Adnkronos) - "Non avrei problemi, come è stato con Costa e Richetti, ma non è questa la priorità di Azione oggi. Porte aperte ai riformisti, ma stiamo facendo un lavoro sugli amministratori locali, la politica si rifonda a partire dagli amministratori locali. Ma con franchezza, non ho sentito nessuno" di Italia viva. Lo ha detto Carlo Calenda, a Radio24, a proposito di una eventuale uscita di parlamentari di Italia viva dai gruppi renziani.