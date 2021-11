Forza nuova: Fornaro (Leu), 'governo agisca per scioglimento'

14 novembre 2021 a

Roma, 14 nov (Adnkronos) - "Non si può perdere ulteriore tempo. Il Parlamento si è espresso chiaramente per la sussistenza degli elementi per procedere alla messa fuorilegge di Forza Nuova, ai sensi della legislazione vigente". Lo dice Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera.

"In assenza di decisioni della magistratura, il Governo agisca subito perché più il tempo passa e maggiore diventa il pericolo rappresentato dall'infiltrazione dei neofascisti nelle proteste contro i vaccini e il green pass", prosegue.

"Forza Nuova è la punta dell'iceberg di un nucleo di un rigurgito neofascista che deve essere stroncato senza alcuna indulgenza, perché rappresenta un pericolo per la libera convivenza e la nostra democrazia", conclude il capogruppo di Liberi e uguali.