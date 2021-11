Covid: card. Betori, 'Con difficoltà pandemia riemergono le diffidenze'

14 novembre 2021 a

a

a

Firenze, 14 nov. - (Adnkronos) - "Le calamità segnalate da Gesù hanno preso il volto di una pandemia che fatichiamo a vincere e di fronte alla quale, dopo un primo tempo di condivisione e di corresponsabilità, stanno ora riemergendo diffidenze, particolarismi, individualismi". Lo ha detto l'arcivescovo di Firenze cardinale Giuseppe Betori, nel corso dell'omelia pronunciata alla Messa celebrata nella chiesa di San Piero in Palco in occasione della V Giornata mondiale dei poveri. Al termine della celebrazione Betori ha consegnato i pacchi alimentari ad alcune famiglie e persone in difficoltà nel centro Caritas della parrocchia.

"Di fronte all'infuriare delle onde sembra entrare in crisi la consapevolezza che stiamo tutti sulla stessa barca e si diffonde l'idea che ognuno possa prendere la propria scialuppa e avventurarsi da solo nel mare - ha continuato l'arcivescovo di Firenze - ovvero che le indicazioni che vengono date per mantenere una rotta ragionevole siano violenza alla libertà e non sagge misure di condivisione per evitare il disordine".

"Quel che più preoccupa è che nella pandemia vengono a riemergere quei segnali di involuzione culturale che hanno segnato sempre più gli ultimi tempi dell'umanità, indirizzata improvvidamente sugli orizzonti dell'individualismo, del''affermazione di sé, di una libertà senza riferimenti valoriali, giungendo a minare i fondamenti della identità sessuale, della famiglia, della vita - ha osservato il card. Betori - Sono le stesse scelte di regressione dell'umano che stanno alle radici della povertà nel mondo, esito di sistemi economici e sociali basati sull'ingiustizia, a sua volta effetto del prevalere dell'avere sull'essere e della chiusura di individui e popoli di fronte agli appelli alla fraternità".