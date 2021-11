Centrodestra: Berlusconi, 'inutili lacerazioni su leadership, nostro ruolo diverso da alleati'

14 novembre 2021 a

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Nel 2023 saranno gli italiani a scegliere e a riportare al governo un centrodestra che per vincere e governare deve avere un forte profilo liberale". Lo ha detto Silvio Berlusconi in una telefonata ad una manifestazione di Forza Italia a Mazara del Vallo, in Sicilia.

"Sta a noi lavorare perché questo avvenga in leale collaborazione con gli alleati che hanno ruolo e funzione diverse dalla nostra -ha spiegato il leader di FI-. Sta a noi i occupare il centro in uno scenario politico che unisca e aggreghi. L'Italia ha bisogno di essere governata da un centro forte alleato con una destra democratica. Non è questione di leadership, di cui si parla spesso e che produce lacerazioni inutili, dobbiamo raccogliere idee e progetti da offrire a una opinione pubblica scettica verso la politica".