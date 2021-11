Calcio: Mancini, 'non dimentichiamo quanto fatto e vinciamo'

14 novembre 2021 a

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Quanto la squadra sta facendo da tre anni era impensabile, nessuno ci credeva. Sappiamo poi che durante un percorso ci sono momenti più difficili, a noi non era ancora capitato e domani è un momento delicato ma sono ragazzi che non devono dimenticare quello che hanno fatto e giocare con la massima tranquillità". Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini alla vigilia della sfida contro l'Irlanda del Nord decisiva per la qualificazione diretta al mondiale in Qatar. "Cattivi pensieri? I cattivi pensieri riguardano le cose gravi, è una partita di calcio, anche se importante. Vedremo quello che accadrà, dovremo fare la nostra gara, cercare di fare una bella partita e di vincere, anche se non sarà semplice".