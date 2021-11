Scrittori: è morto John Pearson, il biografo di Ian Fleming e Paul Getty**

14 novembre 2021 a

Londra, 14 nov. - (Adnkronos) - Lo scrittore e giornalista britannico John Pearson, autore di famose biografie che spaziano da Ian Fleming a Paul Getty, da Winston Churchill ai reali inglesi, è morto all'età di 91 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato sulla pagina Instagram di Pearson, gestito dalla sua nipote, Lydia Pearson. "Con il cuore pesante che annuncio la morte di mio nonno, John George Pearson all'età di 91 anni. John è morto serenamente nella sua casa circondato da tutto l'amore del mondo", ha scritto la nipote.

Nato a Epso, nel Surrey, il 5 ottobre 1930, Pearson ha lavorato alla Bbc, al settimanale "The Economist" e al "Sunday Times", dove ha conosciuto lo scrittore Ian Fleming, il celeberrimo creatore dell'agente segreto James Bond 007, di cui è divenuto biografo ufficiale. Nel 1966 ha pubblicato "La vita di Ian Fleming" (tradotta in italiano nel 1967 da Garzanti, ristampata da Ghibli nel 2019 con il titolo "La vita di Ian Fleming, creatore di James Bond), considerato un testo di riferimento per tutti gli appassionati delle gesta della spia al servizio di Sua Maestà. Nel 1973 ha dato alle stampe "La biografia autorizzata di 007", basata sugli elementi della saga romanzesca.

E' autore anche di del bestseller "Tutti i soldi del mondo" (HarperCollins Italia, 2017): racconta le fortune e sfortune della famiglia Getty, nota per un triste fatto di cronaca, il rapimento di Paul Getty, che ha ispirato il film diretto da Ridley Scott e interpretato da Michelle Williams, Christopher Plummer e Mark Wahlberg.

In italiano l'editore Milieu nel 2020 ha pubblicayo "Professione criminale. La Londra dei gemelli Kray", la storia di due gangster gemelli Reggie e Ronald Kray che nella Londra anni '60 governarono sulla parte più a est della città con spietatezza e crudeltà.

