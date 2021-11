Ue: Kyuckyuk (Alde), 'rinnovare l'Europa, rinnovare l'Italia'

13 novembre 2021 a

a

a

Roma, 13 nov (Adnkronos) - "È giunto il momento che l'Europa sia unita, e vicina ai cittadini europei, proiettata verso le problematiche del 21esimo secolo". Lo ha detto Ilhan Kyuckyuk, presidente dell'Alde, intervenendo all'iniziativa 'Rinnovare l'Europa e la politica: democratici europei e Renew in Italia' al Maxxi.

"La politica non deve essere più una politica “vecchio stampo”, ma nuova, giovane e attenta alle sfide del futuro come la digitalizzazione, le politiche ambientali e la lotta in tutto mondo contro la pandemia. Renew e Alde possono dare ascolto ai cittadini europei e mettere in atto questo approccio verso il futuro. Bisogna rinnovare l'Europa, rinnovare l'Italia", ha aggiunto il presidente dell'Alde che ha concluso il suo intervento ringraziando Sandro Gozi e la Fondazione Luigi Einaudi per l'organizzazione dell'evento a Roma.