13 novembre 2021 a

a

a

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - “Tutta la mia solidarietà al ministro Luigi Di Maio per le minacce ricevute ancora una volta dall'Isis. Le intimidazioni non fermeranno un Paese che mai si è fatto piegare dal terrorismo e dalle forme più violente ed estreme del fondamentalismo islamico”. Così in un tweet il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti.