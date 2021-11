Rugby: Lamaro, 'con Argentina non è stato passo indietro ma dobbiamo essere più duri'

13 novembre 2021 a

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Il risultato è una conseguenza, non abbiamo espresso quello che volevamo, ma non è un passo indietro, non abbiamo fatto del nostro meglio, dobbiamo essere duri con noi stessi, ci sono stati tanti dettagli che non siamo riusciti a controllare, dobbiamo essere più duri e cercare di controllarli al meglio per essere più efficaci". Lo ha detto il capitano dell'Italrugby, Michele Lamaro a Sky dopo il ko con l'Argentina dopo quello arrivato con gli All Blacks.

Ora l'Italia è attesa dal terzo match contro l'Uruguay. "Sapevamo che l'Argentina sotto l'aspetto fisico era una squadra prorompente, faceva della fisicità il suo punto di forza, ed è stato così oggi, sono tutti provati per quanto fatto in campo. Ora con l'Uruguay sarà fondamentale ritrovarci anche dal punto di vista mentale e risolvere i problemi di oggi per andare avanti così", ha aggiunto il capitano azzurro.