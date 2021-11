13 novembre 2021 a

Roma, 13 nov (Adnkronos) - "In democrazia non esistono i 'de facto', ci sono regole e quelle vanno rispettate. Non si può alterare 'de facto' una cosa, poi questo può alterare un'altra cosa che può non piacere". Lo ha detto Walter Veltroni a SkyTg24 a proposito dell'introduzione di un semi presidenzialismo 'de facto'.