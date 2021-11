Covid Germania, incidenza contagi a livelli record: tornano test gratuiti

13 novembre 2021 a

a

a

Da oggi i test per il coronavirus ritornano gratuiti per tutti in Germania, dopo la ripresa dei contagi che hanno raggiunto livelli record e minacciano la tenuta del sistema sanitario. La sospensione dei test gratuiti era stata annunciata dalle autorità sanitarie appena poche settimane fa, nel tentativo di incoraggiare sempre più persone a vaccinarsi.

Il Robert Koch Institute (Rki) ha riferito oggi di avere registrato 45.081 nuovi casi di Covid-19. L'incidenza settimanale di contagi ogni 100mila persone sale così a 277,4, nuovo record dall'inizio della pandemia. Il giorno prima il dato era 263,7. Una settimana fa era 183,7. Un mese fa era 65,4.

Nel Paese sono anche stati registrati 228 nuovi decessi, in crescita rispetto ai 142 di sabato scorso. Il tasso di terapie intensive occupate da pazienti Covid è ora di 4,7 per 100mila abitanti.

"Abbiamo davanti a noi settimane difficili" ha detto Angela Merkel, invitando quanti non lo hanno ancora fatto a vaccinarsi, vista l'impennata dei contagi nel Paese. La cancelliera ha sottolineato che la situazione è grave quasi quanto quella di un anno fa, che impose un lockdown parziale, durato mesi. E tuttavia, ha aggiunto, i tedeschi hanno ora a disposizione l'arma dei vaccini. "Dobbiamo trarne vantaggio in fretta. Vi chiedo, per favore, di partecipare e di convincere i vostri familiari e amici", ha detto Merkel.