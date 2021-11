Clima: Letta, 'vitale per noi, leadership Ue guardi al futuro'

13 novembre 2021 a

Roma, 13 nov (Adnkronos) - "L'Europa vive se guarda e determina il futuro, in questo campo l'Europa ha dimostrato di essere all'avanguardia e noi italiani vogliamo stare in questa avanguardia. Bisogna fare di più, anche per ricostruire una relazione tra generazioni, per prendere questa bandiera e convincere il resto del mondo. Questo è il nostro impegno, stiamo lavorando per questo e vale la pena spendersi". Lo ha detto Enrico Letta nel suo video messaggio alla conferenza 'Green deal europeo' organizzato da S&D a Napoli.

"L'Europa ha perso la leadership su tanti temi nel mondo, eravamo il 20% della popolazione mondiale quando l'Europa unita è nata e nel 2050 saremo solo il 6% -ha spiegato il segretario del Pd-. Ma sul tema del rispetto dell'ambiente noi più di altri abbiamo una elaborazione che ci ha permesso di sviluppare una consapevolezza maggiore. Siamo gli unici al mondo ad avere una massima concentrazione di diversità che ci ha reso consapevoli, obbligatoriamente, del fatto che la condizione per il nostro futuro è il rispetto per l'ambiente. Chi ha molti più spazi, risorse, guarda in modo diverso a quelle prospettive, anche se sbaglia".

L'ambiente "per noi è vitale, storicamente la chiave di volta per distinguere l'Europa dal resto del mondo -ha sottolineato Letta-. L'Europa questa leadership ce l'ha e la può tenere stretta e questo dà un senso e un significato alla nostra presenza nel mondo, tra tante società libere che guardano all'Europa come leader in questo campo".