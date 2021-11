Quirinale: eroi del quotidiano, ecco i 33 cittadini premiati da Mattarella** (7)

13 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Giandonato Salvia, 32 anni, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana: "Per il suo contributo nella promozione di un uso sociale delle nuove tecnologie".

Maria Vittoria Sebastiani, 86 anni, Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana: "Per l'impegno, di tutta una vita, a favore della promozione della cultura del dialogo e dell'incontro".

Carmelo Sella, 69 anni, Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana: "Per la sua fattiva collaborazione per la costruzione di un oratorio per i bambini di un villaggio senegalese".

Mariangela Tarì, 47 anni, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana: "Per la sua preziosa, intensa e appassionata testimonianza delle difficoltà quotidiane legate alla condizione di caregiver familiare".