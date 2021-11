Quirinale: eroi del quotidiano, ecco i 33 cittadini premiati da Mattarella** (6)

13 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Valeria e Federica Pace, 32 anni, Cavalieri dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana: "Per la loro testimonianza e il loro impegno nella creazione di una rete di sostegno reciproco e confronto per i pazienti affetti da malattie rare in Sicilia".

Martina Pigliapoco, 26 anni, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana: "Per il coraggio e la sensibilità dimostrate nell'esercizio delle sue funzioni".

Walter Rista, 77 anni, Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana: "Per la professionalità e la generosità dimostrate nella promozione di percorsi di risocializzazione per i detenuti".

Gabriele Salvadori, 46 anni, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana: "Per il suo decisivo intervento di primo soccorso ad un'atleta caduta in un dirupo durante una gara ciclistica".