Quirinale: Carmelo Sella, muratore per l'oratorio nella savana**

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - Carmelo Sella, 69 anni, Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana, muratore in pensione, ha sei figli e cinque nipoti. Ha cominciato a lavorare già molto piccolo nella fornace del padre Agostino dove, dagli anni Trenta, si realizzavano tegole di argilla. Nel gennaio 2021, a un anno dalla sua pensione, a seguito della richiesta da parte del nipote Agostino, presidente dell'associazione “Don Bosco 2000”, ha deciso di partire per il Senegal con i volontari dell'associazione per costruire un oratorio per i bambini di un villaggio nella savana, nella Regione Tambacounda.