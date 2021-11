Venezia: Generali, dopo restauro Procuratie Vecchie riapriranno in primavera 2022

12 novembre 2021 a

Milano, 12 nov. (Adnkronos) - Le Procuratie Vecchie in Piazza San Marco a Venezia riapriranno nella primavera 2022 dopo un restauro di cinque anni eseguito dallo studio David Chipperfield Architects Milan. Lo annuncia Generali. Un modello in scala di una porzione dell'edificio che mostra alcuni degli interventi sarà esposto da oggi negli spazi dello 'Human Garden', all'interno dei Giardini Reali, che a loro volta sono stati riaperti al pubblico nel 2019 dopo un restauro di cinque anni realizzato dalla Venice Gardens Foundation in collaborazione con Generali.

L'apertura delle Procuratie Vecchie segue un progetto di restauro durato cinque anni e il cui completamento è previsto per la fine dell'anno. Il progetto ha incluso il restauro del primo e del secondo piano, la riorganizzazione dell'accessibilità e della fruibilità dell'edificio attraverso l'inserimento di nuove scale e il rinnovato ingresso centrale al terzo piano. L'intervento promosso da Generali valorizzerà il terzo piano con aree espositive aperte al pubblico e legate alla fondazione The Human Safety Net, spazi di lavoro e un auditorium.

L'edificio diventerà la sede di The Human Safety Net, il movimento globale di Ong, volontari e partner che lavora con persone che vivono in condizioni di vulnerabilità affinché possano trasformare la vita delle loro famiglie e comunità. "Con la riapertura si chiude un anno speciale per Generali, che nel 2021 ha celebrato il suo 190esimo anniversario con una serie di iniziative orientate alla ripresa economica e alla sostenibilità", si spiega dal gruppo assicurativo.