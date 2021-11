Varese: rapinò gelateria con una pistola, arrestato

12 novembre 2021 a

a

a

Milano, 12 nov. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni, cittadino italiano, accusato di aver commesso una rapina in una gelateria di Cassano Magnago, in provincia di Varese. L'uomo, lo scorso 30 giugno, era entrato nel locale con il volto coperto da una mascherina e un cappellino, e aveva minacciato una dipendente con una pistola. Poi era scappato con il contenuto della cassa, circa 3mila euro. I militari hanno identificato l'uomo dalle testimonianze e dalle immagini delle telecamere di sorveglianza.

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata notificata all'uomo che si trova nel carcere di Busto Arsizio per un'altra rapina commessa in un bar di Cardano al Campo.