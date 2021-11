Tennis: Tsitsipas, 'il gomito va meglio, farò di tutto per essere al 100%'

12 novembre 2021 a

Torino, 12 nov. - (Adnkronos) - "Il gomito mi faceva male, ho dovuto rinunciare a Parigi-Bercy per la mia salute, non mi pento di questo. Negli ultimi giorni mi sono sentito meglio, rispetto a 5-6 giorni fa. Farò il possibile per recuperare ed essere al cento per cento”. Stefano Tsitsipas fa il punto sulla sua condizione fisica a tre giorni dal suo esordio alle Atp Finals di Torino contro il russo Andrey Rublev. "MI aspetta un girone difficile -sottolinea il 23enne greco-. Ruud ha avuto una stagione incredibile, prendendo tanti punti dalla terra ma facendo bene anche sul veloce. Poi c'è Novak che è numero 1, Rublev che sul duro gioca alla grande...”.