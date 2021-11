Sicurezza: da Lega ddl anti-rave, Salvini primo firmatario

12 novembre 2021 a

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - La Lega ha depositato un ddl anti-rave e Matteo Salvini è il primo firmatario. L'obiettivo, spiega una nota del Carroccio, è prevenire i raduni clandestini, tutelando la salute collettiva, l'incolumità pubblica e il decoro urbano. In particolare, si propongono pene per chi invade terreni o edifici altrui, possibilità di arresto immediato, confische obbligatorie (per esempio degli strumenti musicali a partire dalle casse), risarcimenti per i proprietari che subiscono l'invasione, sospensione della patente per chi guida verso i raduni trasportando strumenti e materiale (sotto la lente finiranno in particolare camper e camion).

È previsto, in ottica di prevenzione, l'utilizzo di agenti sotto copertura. La Lega ritiene necessaria una stretta, anche perché i rave sono particolarmente pericolosi nell'epoca del Covid.