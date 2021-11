Revisori legali, al fianco delle imprese per gestione digitalizzazione

12 novembre 2021 a

Cosenza, 12 nov. (Labitalia) - Una gestione virtuosa della digitalizzazione per migliorare l'assistenza dei professionisti alle imprese è la road-map suggerita dal presidente dell'Istituto nazionale revisori legali, Ciro Monetta, intervenuto all'Internet governance forum (Igf) ospitato nei giorni scorsi dalla Camera di commercio di Cosenza. Igf è la piattaforma di dibattito globale condotta sotto l'egida delle Nazioni Unite per favorire il confronto e lo scambio di informazioni fra tutte le parti interessate, con un approccio ‘multistakeholder' per un trasparente ‘governo della Rete'.

Tra i temi centrali dell'Igf Italia 2021, che ha visto la partecipazione del Comitato di Programma composto tra gli altri dal ministero dell'Innovazione, dal Mise e dal sistema camerale, i giovani ed il digitale, con approfondimenti che hanno riguardato le competenze digitali richieste dal mondo del lavoro.

Nella sessione condotta dall'Inrl, e moderata dal delegato regionale Inrl per la Calabria, Giuseppe Spizzirri, è stato evidenziato il vantaggio per le imprese ed anche per le professioni contabili di saper gestire l'informatizzazione ed adoperarsi per un buon governo di internet a salvaguardia della trasparenza nella gestione delle aziende. In particolare Franco Rubino, docente alla Università di Calabria, ha sottolineato come l'incremento dell'uso della modalità online nella formazione professionale, ha consentito ai revisori legali di acquisire maggiori conoscenze informatiche e di familiarizzare con strumenti preziosi nell'attività di monitoraggio contabile. I prossimi appuntamenti, ora, sono l'Igf Europa e l'Euro dig ai quali i revisori legali, quali unici professionisti abilitati ad esercitare in tutti i paesi della Ue, potranno portare nuovi contributi intellettuali, ribadendo il valore etico della trasparenza nel buon governo di internet.