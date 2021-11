Quirinale: Rotondi, 'Berlusconi candidato centrodestra, non c'è piano B'

12 novembre 2021 a

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Leggo di un piano B del centrodestra che porterebbe a superare la candidatura del presidente Berlusconi a favore di Marcello Pera. E' bene chiarirlo subito: il centrodestra non ha nessun piano B. Ha un senso contarsi e spaccare il Parlamento per normalizzare il Paese, ed eleggere Capo dello Stato l'uomo che ha fondato il centrodestra, il bipolarismo, la seconda Repubblica: Silvio Berlusconi. Non ha nessun senso rinunciare a convergenze più ampie pur di piantare una qualsiasi bandierina di centrodestra al Quirinale". Lo afferma Gianfranco Rotondi, presidente di 'Verde è popolare'