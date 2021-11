Pd: Letta, 'parlamentari e amministratori dem si iscrivano ad Agorà, vi chiedo di farlo'

12 novembre 2021 a

a

a

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Ci sono ancora troppi parlamentari, consiglieri regionali che non sono iscritti alle Agorà. Io vi chiedo di iscrivervi tutti. Le Agorà non sono andare una sera a una riunione ma, stando nella piattaforma, interagisci con tutto il percorso. Vi chiedo di fare uno sforzo in più". Così Enrico Letta all'assemblea del Pd Lombardia. "E' anche importante in vista delle elezioni regionali del 2023".