Pd: Bini, 'bene sondaggi, ripagata coerenza su pandemia'

12 novembre 2021

Roma, 12 nov (Adnkronos) - "Esprimo grande soddisfazione per il Partito Democratico in testa alla classifica sulle intenzioni di voto. È vero, però, che i sondaggi ci abituano a una fluidità evidente dell'elettorato. Ritengo che non solo la scia delle amministrative ma la posizione di coerenza che il Pd ha avuto sui temi della pandemia, senza essere fluttuanti, ci abbia ripagato” . Lo ha detto la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Caterina Bini, del Pd, a Agorà, su Rai Tre.