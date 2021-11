Pd: applauso a Uggetti ad assemblea dem Lombardia con Letta

12 novembre 2021 a

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Un grande abbraccio a Simone Uggetti che è qui con noi". Lo ha detto il segretario regionale del Pd Lombardia, Vinicio Peluffo, aprendo l'assemblea dem con il segretario Enrico Letta. Uggetti è stato al centro di uno scontro sulla giustizia, alcuni giorni fa a Montecitorio, tra Pd e Movimento 5 Stelle. A scatenare la polemica erano state le parole pronunciate in Aula dal deputato M5S, Vittorio Ferraresi, sulla vicenda processuale dell'ex sindaco di Lodi Uggetti, assolto in appello nel processo che lo vedeva imputato per turbativa d'asta.