Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Per non dimenticare chi ha sacrificato la propria vita per garantire sicurezza e pace nelle aree più difficili del mondo". Lo scrive sui social il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della 'Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace'.