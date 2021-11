Motomondiale: Bezzecchi passa in MotoGp, sarà compagno di squadra di Marini

12 novembre 2021 a

Valencia, 12 nov. - (Adnkronos) - A Valencia, nel giorno delle prime prove libere dell'ultima gara del Motomondiale, arrivano importanti novità in vista del prossimo anno. Pablo Nieto, team Manager SKY Racing VR46, ufficializza il passaggio di Marco Bezzecchi in MotoGP: dall'anno prossimo affiancherà Luca Marini, sarà al lavoro sulla Ducati già nei test in programma il 18 e 19 novembre a Jerez. David Munoz sarà il capotecnico di Marini, Matteo Flamigni dopo 20 anni con Valentino Rossi si avvia a una nuova sfida: sarà capotecnico di Bezzecchi. Nieto ufficializza anche il salto in Moto2 di Niccolò Antonelli (Avintia VR46 Academy), che l'anno prossimo correrà al posto dello stesso Bezzecchi al fianco di Celestino Vietti.