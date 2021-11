Milano: questore revoca licenza a un bar e ne sospende due

12 novembre 2021 a

Milano, 12 nov. (Adnkronos) - Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha revocato la licenza di un bar e ne ha sospese altre due. La polizia ha revocato la licenza al Sio Cafè di via Pietro e Alberto Pirelli a Milano, perché, dopo due sospensioni della licenza nel 2017 e nel 2019, le risse e le aggressioni non si sono fermate. Da settembre ad oggi si sono verificati diversi episodi violenti che hanno coinvolto gli stessi addetti alla sicurezza del bar, non autorizzati al servizio di vigilanza.

Il bar Hub di via Monte Grappa tra agosto e settembre è stato teatro di diverse risse e di spaccio, in cui un cliente è stato anche arrestato per possesso di droga. Per questo al locale è stata sospesa la licenza per 15 giorni. Sospensione per 10 giorni al Bar Holdem di via Del Buon Gesù a Rho, alle porte di Milano, dopo che la polizia ha accerto che il locale fosse diventato un punto di incontro di persone pregiudicate, dedite allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.