Lodi: traffico di rifiuti, sequestrati 3,9 mln a due imprese agricole

Milano, 12 nov. (Adnkronos) - La Guardia di finanza di Lodi e i carabinieri di Parma hanno eseguito un sequestro preventivo disposto dal gip di Milano riguardante beni e disponibilità finanziarie per 3,9 milioni di euro nei confronti di due imprese agricole di Pieve Fissiraga e Sillaro, in provincia di Lodi, e dei loro tre amministratori. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano, hanno scoperto un conferimento illecito in impianti di produzione di energia elettrica da biogas delle due imprese nel 2018 e 2019 di oltre 3.600 tonnellate di miscele di rifiuti, con ancora le confezioni di plastica, vetro e alluminio, conseguendo indebitamente incentivi di natura pubblica.

I tre amministratori e due tecnici sono stati indagati per i reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Sono stati sequestrati 44 immobili, tra i quali un agriturismo nel Lodigiano, per un valore 2,6 milioni, disponibilità finanziarie presenti su conti correnti per 1,25 milioni e somme di denaro contante custodite nella sede di una delle due imprese per oltre 8mila euro.