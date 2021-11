Libia: Draghi, 'presenza due copresidenti e altri segnali fanno ben sperare'

12 novembre 2021 a

a

a

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - Quella a Parigi sulla Libia "è una conferenza importante" e la presenza dei due copresidenti libici, "Menfi e Dabaiba, significa che loro hanno fatto proprio il percorso verso la stabilità, lo hanno discusso, concordato con tutti noi", nonché che sono "pronti a lavorare insieme verso gli appuntamenti molto complicati ma per i quali noi abbiamo fiducia che si risolveranno nel miglior modo per un percorso per la Libia". Lo ha detto il premier Mario Draghi intervenendo alla conferenza stampa conclusiva della Conferenza Internazionale sulla Libia a Parigi.