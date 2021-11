Innovazione: parte in Campania 'super biglietto integrato' di Consorzio Unico e Almaviva (2)

12 novembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Smeraldo Fiorentini, direttore generale della Divisione Transportation & Logistics di Almaviva, osserva che "la presenza diffusa di smartphone e quella in costante crescita di carte di credito contactless, insieme alla maggiore velocità e sicurezza di internet, abilitano la nascita di nuovi sistemi di ticketing che rivoluzionano e semplificano i modelli tradizionali ai quali eravamo abituati". "Diamo il via in Campania a questo primo grande passo verso la mobilità del futuro, una mobilità - spiega- intesa come servizio che intercetta e soddisfa i bisogni e i desideri del viaggiatore". "Almaviva ha creduto in questo innovativo modello già qualche anno fa, abbiamo fatto un importante investimento per realizzare la piattaforma Moova che supporta i diversi attori dell'ecosistema della mobilità" aggiunge Fiorentini.

Gaetano Ratto, presidente del Consorzio UnicoCampania, evidenzia che il Consorzio "crede profondamente nell'importanza di utilizzare tecnologie sempre più all'avanguardia nel comparto dei trasporti". "L'introduzione del Tap and Go - prosegue - è un chiaro segnale di questa volontà di innovare e efficientare il mondo del Tpl. L'obiettivo, per questo progetto, è di installare, nel medio periodo, in ogni stazione un 'pos' su cui utilizzare la carta bancaria, sia in entrata che in uscita. Facendo il cosiddetto Tap In e Tap out, infatti, il sistema calcolerà la tariffa più vantaggiosa per l'utente, in base ai suoi spostamenti".

"Ecco perché -spiega infine Ratto - è indispensabile, e su questo richiamiamo l'attenzione dei viaggiatori, che la carta sia usata sempre sia in entrata che in uscita dalle stazioni, affinché il calcolo della tariffa da applicare risulti corretto. I vantaggi per l'utenza, in termini di semplicità, sicurezza e velocità di accesso ai servizi saranno sotto gli occhi di tutti".