ESKUTE: Un esordiente delle E-bike si sta stabilendo nel mercato europeo

- SHENZHEN, China, 12 novembre 2021 /PRNewswire/ —ESKUTE, una società di bici elettriche in rapida crescita, ha invitato i ciclisti a condividere la loro esperienza di guida di E-bike con il suo concorso "My Eskute Riding Story" tra il 23-29 ottobre, che mirava a chiamare la comunità ESKUTE a pubblicare la loro esperienza di e-bike ESKUTE su Facebook e Instagram.

"Mi è arrivata in 4 giorni e sono rimasto sorpreso dalla sua bellezza oltre che dalla qualità della stessa e dalla eccellente assistenza post vendita. La consiglio vivamente," ha detto Fabrizio, uno dei ciclisti con un'esperienza unica nell'uso di ESKUTE E-bikes per il lavoro e il tempo libero.

Come marchio di start-up, questa è la prima attività che ESKUTE ha ospitato tramite i social media. Oltre a mostrare i benefici delle bici elettriche, ESKUTE spera di capire le esigenze e i suggerimenti dei clienti, in quanto cerca di fornire loro una maggiore scelta per forme di trasporto ecologiche, sane e più convenienti.

" Il percorso dell'E-bike verso il dominio è inarrestabile. Siamo impegnati ad alimentare la rivoluzione delle bici elettriche fornendo agli utenti prodotti di alta qualità" ha detto Alan.C, CEO di ESKUTE. A causa del deterioramento del clima globale, della vita quotidiana stressata e dei vari ostacoli di COVID-19, Alan credeva che si dovesse adottare un modo migliore, più sano e conveniente di viaggiare e fare il pendolare. " Le biciclette elettriche non dovrebbero solo diventare un nuovo modo di trasporto in circostanze di aumento dei prezzi del carburante e di crescente scarsità di benzina, ma anche un partner per ispirare la passione delle persone sia per lo sport che per la vita".

Dal lancio nel 2019, ESKUTE ha puntato a fornire le migliori E-bike di qualità al miglior prezzo per i clienti, e un eccezionale servizio post-vendita, che ha portato alla creazione della sua fabbrica in Polonia. Oltre a rendere le E-bike di qualità disponibili per le masse, si concentrano anche sulla ricerca di soluzioni molto uniche e innovative per tutto, dal design delle sospensioni al processo di produzione.

Ad oggi, ESKUTE ha ricevuto un feedback estremamente positivo e ha fornito una maggiore comodità per i ciclisti durante la pandemia di COVID-19. La sua attuale linea di E-bike comprende i prodotti Voyager e Wayfarer, entrambi i quali sono disponibili in versione con motore centrale.

Guardando al futuro, ESKUTE continuerà a soddisfare le esigenze dei ciclisti che sono abbastanza coraggiosi a esplorare e non hanno paura del cambiamento. Con più E-bike all'orizzonte, Eskute permetterà a più utenti di guidare per la libertà, per il divertimento e per il pianeta.

Su di ESKUTE

Fondata nel 2019, ESKUTE è un'azienda di E-bike in rapida crescita nata dall'idea di fornire ai clienti un mezzo di trasporto sostenibile ad un prezzo accessibile. L'azienda ha attualmente una fabbrica in Polonia che può fornire i prodotti ai magazzini nel Regno Unito e in Polonia, e fornisce 5-8 giorni di consegna veloce in Europa. Mentre si espande, ESKUTE prevede di aprire presto una seconda fabbrica in Polonia per aumentare la produzione e uffici in diverse città del Regno Unito e della Germania.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito ufficiale: https://www.eskute.it/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1684180/Eskute_Voyager_Pro.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1684179/Poland_Factory.jpg