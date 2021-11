Calcio: Ventura, 'ho deciso di fermarmi, voglio godermi la vita'

12 novembre 2021 a

Roma, 12 nov. - (Adnkronos) - "Ho deciso di fermarmi. Non voglio più affrontare discorsi di campo. Dopo trentasette anni di calcio con tante soddisfazioni e qualche momento negativo penso sia un mio diritto riprendere la mia vita. Gli anni passano, voglio godermi la vita". L'ex ct della Nazionale Gian Piero Ventura annuncia con queste parole di voler terminare la carriera da allenatore. Un annuncio che arriva nel giorno di Italia-Svizzera, match che potrebbe permettere agli azzurri di fare un passo quasi decisivo per tornare ai Mondiali dopo la mancata qualificazione all'edizione del 2018 quando l'Italia era allenata proprio dal tecnico ligure. "Faccio un grande in bocca al lupo a Mancini affinché possa andare ai Mondiali e vincerli", conclude Ventura a tuttomercatoweb.