Calcio: Under 21, gli azzurrini vincono 2-0 in Irlanda grazia e Lucca e Cancellieri (3)

12 novembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - La ripresa si apre con un gran sinistro di Cambiaso, autore di una prova più che convincente, che non trova la porta. Con il vantaggio sulle spalle, gli Azzurrini, memori di quanto successo a Monza contro la Svezia, cercano di chiudere la partita, ma l'Irlanda sfrutta le caratteristiche fisiche per fare muro ed arginare le azioni offensive degli avversari. Che sprecano, in particolare con Vignato. Una sola occasione, invece, per l'Irlanda al 23' con Ebosele che prova a piazzarla da fuori.

Finale vivacissimo, con occasioni da entrambe le parti. Al 34' è ancora l'Italia protagonista con un sinistro di Rovella che finisce sul fondo. E poi, a otto minuti dal fischio finale, è determinante l'intervento di Carnesecchi che si tuffa senza esitazioni a chiudere lo specchio della porta sul tiro di Tierney, in sospetta posizione di fuorigioco. Ma due minuti dopo risponde alla grande anche Maher su un tiro di Colombo che sembrava proprio un gol fatto. Al 41' secondo cambio di Nicolato che sostituisce Colombo con Metteo Cancellieri. Ed è proprio quest'ultimo, al 90', a firmare il 2-0: servito da un assist di Lucca, l'attaccante del Verona chiude il conto con una stoccata di esterno sinistro che supera Maher.