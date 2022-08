Calcio: Under 21, gli azzurrini vincono 2-0 in Irlanda grazia e Lucca e Cancellieri (2)

12 novembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - All'inizio la gara stenta a prendere il ritmo, il gioco è spezzettato e condizionato in parte dal forte vento. Si parte con un'Irlanda determinata ed un'Italia che fatica a carburare, ma che alla fine impiega appena una decina di minuti per diventare padrona del campo. Dopo un tentativo al 3' di Wright che non sorprende Carnesecchi, pronto a mettere in angolo, gli Azzurrini impongono le loro qualità tecniche e al 12' si presentano davanti a Maher con una mezza rovesciata di Vignato, servito da un cross di Bellanova, che finisce fuori di poco. E al 15' un sinistro di Ricci sorvola la traversa.

Mentre i padroni di casa cercano soprattutto il gioco sulle fasce per sfruttare al meglio le loro caratteristiche, la squadra di Nicolato mette in difficoltà gli avversari con il possesso palla. Bisogna attendere però il 30' per dare concretezza ai vari tentativi: cross di Rovella, l'errore di O'Brien diventa un assist preziosissimo per Lorenzo Lucca che non si fa pregare e da pochi passi, di destro, supera Maher.

L'Italia è in vantaggio, ma al 33' perde per infortunio Lovato sostituito da Pirola. Gli Azzurrini reagiscono al “contrattempo” con carattere e personalità, andando al 39' vicinissimi al raddoppio con un destro di Vignato, che termina fuori di un nulla. E ancora al 44' ci prova Ricci, ma senza successo.