Bonetti a Federmanager: "Bene il vostro impegno in un momento storico per il Paese"

Roma, 12 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Ringrazio l'impegno della vostra categoria a collaborare con il governo, con le imprese, in un momento storico del nostro Paese, anche nella promozione del lavoro femminile e della crescita della leadership delle donne che è una delle sfide che caratterizza il Pnrr". Lo ha detto, intervenendo con un video messaggio all'assemblea nazionale di Federmanager, Elena Bonetti, ministro per la Famiglia e le pari opportunità.

Secondo Bonetti il Paese saprà "interpretare al meglio la sfida di ripartenza solo se saprà mettere in campo le migliori energie che ha, e le donne sono tra quelle".

Bonetti ha sottolineato l'importanza delle risorse messe in campo dal governo attraverso il Pnrr per il lavoro delle donne tra cui "sempre nell'ambito della strategia nazionale abbiamo messo in campo delle linee guida che daranno incentivi a quelle imprese che porteranno forme innovative di leadership femminile, un approccio inclusivo che l'Italia vuole interpretare", ha concluso.