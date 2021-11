Atlantia: ok Antitrust Ue a cessione quota in Aspi senza condizioni o rimedi

12 novembre 2021 a

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - Via libera dell'Antitrust Ue senza condizioni o rimedi alla cessione della quota in Autostrade per l'Italia detenuta da Atlantia al consorzio costituito da Cdp Equity, The Blackstone Group International Patners e Macquarie European Infrastructure Fund 6 Scsp. Lo rende noto Atlantia.

"Facendo seguito al comunicato stampa del 12 giugno 202 in merito alla intervenuta sottoscrizione dell'accordo per la cessione dell'intera partecipazione detenuta in Autostrade per l'Italia tra Atlantia e il Consorzio costituito da Cdp Equity, The Blackstone Group International Partners e Macquarie European Infrastructure Fund 6 Scsp - si legge nella nota-, si comunica che in data odierna è pervenuta all'acquirente l'autorizzazione Antitrust della Commissione Europea all'operazione senza imposizioni di condizioni o rimedi"