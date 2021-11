Lombardia: Letta, 'sfida regionali 2023, Pd la vince se è forte, inclusivo e unito'**

12 novembre 2021 a

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "La grande sfida di vincere le regionali in Lombardia del 2023 può essere vinta solo se il partito è efficiente, inclusivo, se non litiga: questa è la precondizione. Non riusciremo a raggiungere quell'obiettivo senza un partito forte. Alla base di tutto c'è il Pd. Se non funziona, se non sarà in grado di essere il magnete attorno a cui costruire un campo largo" con il centrosinistra, i 5 Stelle, il civismo, "tutti questi discorsi saranno discorsi che non vanno da nessuna parte". Così Enrico Letta all'assemblea regionale del Pd lombardo.

"Io sono qui per dare un messaggio di soddisfazione e ringraziamento di un partito che ha dimostrato di essere un grande partito e che qui ha dato uno dei migliori risultati in Italia".