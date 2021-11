F1: Gp Brasile, Hamilton penalizzato di 5 posti in griglia**

12 novembre 2021 a

Interlagos, 12 nov. -(Adnkronos) - Lewis Hamilton dovrà scontare 5 posizioni di penalità nella griglia del GP del Brasile per la sostituzione del motore endotermico. Ha dunque prevalso la linea della Mercedes, mentre il pilota non era d'accordo. La penalità verrà scontata non sulla griglia della qualifica Sprint di domani, ma su quella del GP. Potrebbe essere un momento decisivo per l'assegnazione del titolo e la lotta con Max Verstappen.